اعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه "في السابق حصل اجتماع لمجلس النقل لوزراء النقل العرب ولبنان قدم مبادرة في شهر ١١ حول إمكانية ترابط المرافئ العربية بين بعضها البعض والوفد السعودي كان سباقا مع الوفد اللبناني للموافقة على المبادرة العربية".وقال حمية في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI أنه "من شهر ١١ من العام ٢٠٢٢ لبنان من صلب العمل العربي في قطاع النقل"، مؤكداً أن "لا مشكلة ابدا في زيارته للسعودية".وأكد أن بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق ولبنان يجب ان يكون جزءا من طريق الحرير.وأشار الى أنه "بات هناك اكثر من خط نقل بحري وبري مع الدول العربية ونحن في نقاش دائم مع سوريا حول تخفيض رسوم الترانزيت وكان هناك اتصال إيجابي مع وزير النقل السوري منذ فترة".