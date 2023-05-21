تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس

تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس



هنّأ تكتل الاعتدال الوطني المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية والتي كانت أبرز عناوينها "صفر مشاكل في المنطقة"، و أكّد التكتل على وجوب العمل المشترك بعد هذه القمة بين معظم الدول العربية لتثبيت هذا العنوان ومضمونه الذي يلبي طموحات الشعوب العربية التي دفعت أثمان غالية نتيجة الحروب في المنطقة.



وأكد التكتل في بيان أن "الشعوب العربية بحاجة الى استقرار امنيّ واقتصاديّ لاعادة إزدهار دولهم وتمكين الشعوب من العيش بأمان في بلادهم وعودة النازحين الى ديارهم آمنين سالمين".



كما أكّد التكتل على ضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن و تأليف حكومة إصلاح اقتصادي واجتماعي لكي يتسنّى للشعب اللبناني مواكبة الاستقرار في المنطقة وإعادة ترميم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.