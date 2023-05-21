الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-05-21 | 17:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس
تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس
هنّأ تكتل الاعتدال الوطني المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية والتي كانت أبرز عناوينها "صفر مشاكل في المنطقة"، و أكّد التكتل على وجوب العمل المشترك بعد هذه القمة بين معظم الدول العربية لتثبيت هذا العنوان ومضمونه الذي يلبي طموحات الشعوب العربية التي دفعت أثمان غالية نتيجة الحروب في المنطقة.
وأكد التكتل في بيان أن "الشعوب العربية بحاجة الى استقرار امنيّ واقتصاديّ لاعادة إزدهار دولهم وتمكين الشعوب من العيش بأمان في بلادهم وعودة النازحين الى ديارهم آمنين سالمين".
كما أكّد التكتل على ضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن و تأليف حكومة إصلاح اقتصادي واجتماعي لكي يتسنّى للشعب اللبناني مواكبة الاستقرار في المنطقة وإعادة ترميم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تكتل الاعتدال الوطني
لبنان
انتخاب رئيس
السعودية
القمة العربية
التالي
يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم
مارك ضو : اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
0
آخر الأخبار
14:42
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان وميقاتي التقى الأسد على هامش القمة ونعم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
آخر الأخبار
14:42
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان وميقاتي التقى الأسد على هامش القمة ونعم التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
0
أخبار لبنان
2023-05-20
المفتي دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
أخبار لبنان
2023-05-20
المفتي دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
2023-05-20
باطرفي للـLBCI: لا نستطيع التدخل بشكل مباشر في لبنان وعلى اهله حل مشاكلهم..فالسعودية ليست ناخبًا في لبنان
أخبار لبنان
2023-05-20
باطرفي للـLBCI: لا نستطيع التدخل بشكل مباشر في لبنان وعلى اهله حل مشاكلهم..فالسعودية ليست ناخبًا في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
03:57
اللقاء الوزاري اليوم: الطلب من سلامة "الاستقالة كخيار طوعي"؟ (اللواء)
صحف اليوم
03:57
اللقاء الوزاري اليوم: الطلب من سلامة "الاستقالة كخيار طوعي"؟ (اللواء)
0
أمن وقضاء
02:56
نفّذا أكثر من ٥٠ عملية سرقة دراجة آلية و ١٠٠ هاتف خلوي من بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
02:56
نفّذا أكثر من ٥٠ عملية سرقة دراجة آلية و ١٠٠ هاتف خلوي من بيروت وجبل لبنان
0
حال الطقس
01:15
طقس اليوم... رياح نشطة وغبار في الجو
حال الطقس
01:15
طقس اليوم... رياح نشطة وغبار في الجو
0
صحف اليوم
01:00
متى لـ "الأنباء" الإلكترونية: الملف الرئاسي ما زال يراوح مكانه
صحف اليوم
01:00
متى لـ "الأنباء" الإلكترونية: الملف الرئاسي ما زال يراوح مكانه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-04-28
محقق أوروبي يسأل عن يوسف خليل: يحمي سلامة ويعرقل العدالة؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-04-28
محقق أوروبي يسأل عن يوسف خليل: يحمي سلامة ويعرقل العدالة؟ (نداء الوطن)
0
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
0
أخبار لبنان
2023-05-19
ميقاتي من جدة: أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-19
ميقاتي من جدة: أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
17:15
تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس
أخبار لبنان
17:15
تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
0
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
0
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
0
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
0
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
0
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
0
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
2
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
4
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
5
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
7
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
8
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More