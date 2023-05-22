جلسة لسلامة هذا الاسبوع.. وفرنسا تحدد جلسات لرجا سلامة وماريان حويك

جلسة لسلامة هذا الاسبوع.. وفرنسا تحدد جلسات لرجا سلامة وماريان حويك

افادت معلومات الـLBCI أن مدعي عام التمييز حدد جلسة منتصف الاسبوع الحالي لحاكم مصرف لبنان لاتخاذ الاجراءات بالنشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول.



كما حدد القضاء الفرنسي جلسة لرجا سلامة في ٣١ ايار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في ١٣ حزيران المقبل.