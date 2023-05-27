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الراعي الثلاثاء المقبل في باريس لزيارة ماكرون
أخبار لبنان
2023-05-27 | 05:17
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الراعي الثلاثاء المقبل في باريس لزيارة ماكرون
أعلن المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتوجه الثلاثاء المقبل في 30 أيار الى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلبي الدعوة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل لبنان واللبنانيين.
وقد حدد موعد اللقاء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في قصر الإليزيه.
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