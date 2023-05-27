تيمور جنبلاط يجدد المطالبةَ بإجراءِ الانتخابات البلدية

تيمور جنبلاط يجدد المطالبةَ بإجراءِ الانتخابات البلدية

شدد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي بضرورة اجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت من دون أي أعذار وتأمين التمويل اللازم بقرار من الحكومة"، وأضاف: "يجب أن نُجري الانتخابات البلدية لفتح الباب أمام الشباب والكفاءات ليكونوا شركاء في العمل البلدي، ولكي نرى المزيد من التطوير والتحديث والانماء كما نراها اليوم معكم".