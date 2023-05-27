هاشم طالب الحكومة بدعم مزارعي المناطق الحدودية

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الحكومة "بضرورة تقديم الدعم لمزارعي المناطق الحدودية الجنوبية وخاصة منطقة الوزاني وسهل مرجعيون الخيام، لأن اعادة الحياة الى هذه الارض التي كانت جرداء قبل التحرير، كان بإرادة المزارعين بعيدا عن اي خطة حكومية لتنمية وانماء المنطقة الحدودية".



وشدد على أن "إعادة الحياة الى المنطقة يشكل تحديا للعدو الاسرائيلي لانها على مثلث الحدود اللبناني الفلسطيني والجولان المحتل ومقابلة لمزارع شبعا المحتلة، لذلك الحكومة مطالبة بتأمين اسواق لتصريف الانتاج الزراعي لان الموسم متنوع في هذه المنطقة".



وأشار خلال لقاء مع مزارعي المنطقة إلى أن "هذه المنطقة اساسية في الانتاج الزراعي وتشكل ما يقارب 20 % من الانتاج اللبناني، ولا بد للحكومة بكل وزاراتها المعنية من ان تؤمن اسواقا لتصريف الانتاج، وهذا يستدعي تواصلا رسميا مع الحكومة السورية والدول الخليجية".