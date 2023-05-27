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فضل الله: أبدينا كل استعداد للحوار بما يتعلق بانتخاب الرئيس وعلى الآخرين أن يبادروا
أخبار لبنان
2023-05-27 | 08:32
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فضل الله: أبدينا كل استعداد للحوار بما يتعلق بانتخاب الرئيس وعلى الآخرين أن يبادروا
النائب حسن فضل الله: أبدينا كل استعداد للحوار بما يتعلق بانتخاب الرئيس وعلى الآخرين أن يبادروا ولا يقفلوا الأبواب
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن موقفهم من انتخاب رئيس الجمهورية واضح وهو دعم مرشح طبيعي موجود لرئاسة الجمهورية، وله حيثيته.
وقال: "هذه قناعتنا، وهذا رأينا، ونحن مددنا يدنا لكل حريص على إنجاز هذا الاستحقاق، ولم نغلق الأبواب بوجه الآخرين، وأبدينا كل استعداد للنقاش والحوار والتفاهم، وقلنا للأفرقاء الآخرين أعطونا ما لديكم من أسماء من دون أن تفرضوا خياراتكم على الآخرين، لأننا نحن لا نفرض خيارنا على أحد".
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة عيناثا الجنوبية، أشار النائب فضل الله إلى أنه هناك من يريد أن يفرض شروطه بما يتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، قائلاً: "نحن قلنا إن الحوار يجب أن يكون من دون شروط مسبقة، فهذا هو رأينا وقناعتنا من أجل الخروج من هذه الأزمة السياسية المرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نقوم بما يجب أن نقوم به في هذا المجال، وعلى الآخرين أن يبادروا وأن لا يقفلوا الأبواب، لأن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد هذه الأزمة، نتيجة التركيبة الحالية للمجلس النيابي، بحيث لا أحد يملك الأغلبية، وبالتالي لا بد للكتل النيابية أن تجلس مع بعضها البعض، وأن تتفاهم من خلال الحوار، وهذا هو الخيار المتاح، ولا يوجد خيار آخر".
ولفت الى أزمة حقيقية في القضاء، مشيراً الى أنّ أغلب اللبنانيين لمسوا هذه الأزمة من خلال المآل الذي وصلت إليه الأجهزة القضائية في لبنان. واعتبر أنّ السلطة القضائية في لبنان باتت في وضع غير محمود، قائلًا: "جميعنا رأينا كيف تعاطى القضاء مع الكثير من القضايا الحيوية في لبنان، بما فيها ملفات الفساد التي تقدمنا بها وتقدم بها آخرون، وأغلبها لم يصل إلى نتيجة نهائية بسبب وضع القضاء".
واضاف: "نحن ننتظر ماذا سيفعل القضاء بملف حاكم مصرف لبنان، وندعو إلى مواجهة أي انعكاسات قد تترتب على هذه القضية، وهذا من مسؤولية جميع المعنيين من سلطة تنفيذية وقضائية، وأي جهة لها علاقة بحماية النقد الوطني والمال العام، معنية أن تتحرك بهذا المجال، وهذا الموضوع يحتاج إلى معالجة وطنية بعيداً عن الاتهامات والشعارات، ورمي المسؤوليات، لا سيما وأنه موضوع حساس وخطير ويتعلق بالمصرف المركزي والنقد والمال العام".
أخبار لبنان
فضل الله
الرئيس
سلامة
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