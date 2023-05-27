مصلحة تسجيل السيارات مستمرّة بعملها في صيدا والنبطية وزحلة وطرابلس

تتداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارًا مفادها ان مصلحة تسجيل السيارات ستعلّق اعمالها وفق البيان الذي اعلنته رابطة موظفي القطاع العام.



فأكدت المصلحة انها "ستستمر بعملها وفق البيان الذي صدر بتاريخ الامس ولن يكون اي توقف عن العمل في المصلحة والاقسام التابعة لها في صيدا، النبطية، زحلة وطرابلس".