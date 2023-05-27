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أبو فاعور: مستقبل الوطن لا يبنى على الانتظارات والتكهنات ولا بد لهذا التيه الرئاسي من نهاية

أخبار لبنان
2023-05-27 | 09:35
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أبو فاعور: مستقبل الوطن لا يبنى على الانتظارات والتكهنات ولا بد لهذا التيه الرئاسي من نهاية
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أبو فاعور: مستقبل الوطن لا يبنى على الانتظارات والتكهنات ولا بد لهذا التيه الرئاسي من نهاية

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أنه "لا بد لهذا التيه الوطني والتيه الرئاسي أن ينتهي في يوم من الأيام"، لافتا الى أن مستقبل الوطن لا يبنى على تكهنات، ولا على الانتظارات، وكل يوم نعيش تكهنا جديدا، فمرة لقاء خماسي، ومرة وفد ثلاثي وآخر ثنائي ومرة مبادرة من دولة معينة ولا يبدو في الافق خروجا من المأزق الذي نحن فيه، ولا يبدو أننا قادمون على انفراج قريب في كل ازماتنا، ولكن سنعبر من هذه الازمة.


كلام النائب أبو فاعور جاء خلال استقباله  في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مع وفد كبير ضم مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الاسلامية الشيخ علي الجناني، وقضاة ومشايخ وعلماء وأئمة مساجد، نقيب مزارعي القمح نجيب فارس. حيث كان في استقبالهم مستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد ابو ابراهيم، عضوا المجلس المذهبي الدرزي الشيخ أسعد سرحال والاستاذ علي فايق، لفيف من المشايخ ورجال الدين، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، والوكيلان السابقان ابراهيم نصر ونواف التقي، عضو مجلس قيادة الحزب سابقا الدكتور شوقي أبو محمود، أعضاء وكالة ومعتمدون.


وقال ابو فاعور "هذا المركز مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي بما يعني من هوية، وهذه المنطقة من السهل الى الجبل هي أمانتك، وانت خير من يؤتمن، اشكر تشريف سماحتكم وتشريف فضيلة المشايخ على هذه الزيارة المعبرة، والتي تدخل الطمأنينة الى القلب، وانتم تحملون إرث سماحة  المفتي الراحل خليل الميس".

واضاف "زيارتكم اليوم لها معنى كبير، لأن هذه المنطقة بسهلها وجبلها هي منطقة واحدة، ليس في الجغرافيا فحسب بل منطقة واحدة في الانتماء، وفي الهوية، ونحن على يقين انك خير من يحمل إرث هذه المنطقة، وخير من يؤتمن على إرثها، وعلى إرث فلسطين وإرث العروبة، والعروبة دون فلسطين لا معنى لها، وإرث الوطنية والمحبة والعيش الواحد، وإرث سيادة استقلال لبنان الناجز، والبعيد عن أي تدخل من أي جهة".

وتابع" نعيش ظروفا صعبة تفترض بنا أن نساند بعضنا البعض، ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ولا بد لهذا التيه الوطني والتيه الرئاسي أن ينتهي في يوم من الأيام، وبالتاكيد وللاسف لا يبنى مستقبل الوطن على تكهنات، ولا على الانتظارات، وكل يوم نعيش تكهنا جديدا، فمرة لقاء خماسي، ومرة وفد ثلاثي وثنائي، ومرة مبادرة من دولة معينة، وهذا للاسف الواقع الذي نعيشه ولا يبدو في الافق خروجا من المأزق الذي نحن فيه، ولا يبدو أننا قادمون على انفراج قريب في كل ازماتنا، ولكن سنعبر من هذه الازمة، والذي يبقى هو المسؤولية المشتركة. واليوم مع سماحتك وبوجود دار الفتوى وفضيلة المشايخ انتم قيادة هذا المجتمع مع باقي المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية".

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