الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا في الإمارات

وزارة الخارجية اللبنانية: الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا في الإمارات

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعًا الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.



واشارت الى أنّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب يتوجه بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع.



وأكّدت أنها تحرص على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات "لما فيه خير بلدينا وشعبينا".