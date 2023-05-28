قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟

يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح يوم غد الاثنين الى الفاتيكان للقاء رئيس الحكومة الكاردينال بييترو بارولين، لينتقل مساء الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.



ويحمل الراعي معه الملف الرئاسي وأجواء التوافق التي حصلت، إضافة إلى ملف النازحين السوريين.