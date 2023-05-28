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حجار للـ LBCI: برنامج أمان هو دين والمساعدة الوحيدة التي يتلقاها الشعب اللبناني هي البرنامج الاكثر فقرا

أخبار لبنان
2023-05-28 | 04:29
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حجار للـ LBCI: برنامج أمان هو دين والمساعدة الوحيدة التي يتلقاها الشعب اللبناني هي البرنامج الاكثر فقرا
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حجار للـ LBCI: برنامج أمان هو دين والمساعدة الوحيدة التي يتلقاها الشعب اللبناني هي البرنامج الاكثر فقرا

حجار للـ LBCI: برنامج أمان هو دين والمساعدة الوحيدة التي يتلقاها الشعب اللبناني هي البرنامج الاكثر فقرا

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن النازح له أحقية انسانية ولكن أمام ذلك هناك موضوع آخر يصل الى مستوى لبنان "يكون أو لا يكون". ورأى أن على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية وأن لا يفوق راتب المدير اللبناني، بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الاساسية، قائلا: "هناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20$ في الشهر، ولا يمكنها ان تضع اولادها في مدارس خاصة".

وأوضح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "ليعلم الجميع أن برنامج أمان في لبنان هو دين أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الاكثر فقرا والتي لا تتعدى الـ145 دولارا".

واقترح بأن يكون هناك barcode واستمارة يمكن ان تقول انك على اراضي اللبنانية من دون اقامة وتحدد من نازح ومن بهدف اقتصادي.  

وتساءل: "هل يقبل اي وزير في الدولة اللبنانية ان يحصل تشاور في موضوع يخصه لكن من وراء ظهره؟"

وشدد على ضرورة وجود ضغط شعبي يترافق مع زيارة بروكسل، ولو كان هناك ارادة فعلية لزيارة سوريا لكان تشكل الوفد وبدأ الحوار.  

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