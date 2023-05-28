شرف الدين للـLBCI: جلسة حكومية مخصصة للنزوح السوري بعد اللقاء التشاوري

أوضح وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين أنه سيتمّ تحديد موعد لجلسة حكومية مخصصة لملف النزوح السوري بعد عقد اللقاء التشاوري في السراي المخصص للنزوح في السابع من حزيران.واشار، في حديث لنهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أنه سبق" وأن قمنا بورقة تفاهم مع سوريا والآن سجل ان ننتقل الى بروتوكول وحكماً يجب أن يكون هناك من وفد رسمي الى سوريا".وعن مؤتمر بروكسل، أوضح شرف الدين أنه يجب على وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية المشاركة إلى جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.