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الراعي: لانتخاب رئيس بأسرع وقت لتتوقف الفوضى والقرارات والمراسيم العشوائية
أخبار لبنان
2023-05-28 | 05:01
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الراعي: لانتخاب رئيس بأسرع وقت لتتوقف الفوضى والقرارات والمراسيم العشوائية
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت كي تنتظم المؤسسات الدستورية وتعود الى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعال، مشيرا إلى أن بذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على عدة مستويات وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض.
واعتبر الراعي، في عظة الاحد، أننا نعاني اليوم في لبنان من اللأخلاقية ومن الفساد بنيتجة جهل كلام الله، ووضعه جانبا، كما نعاني من إنتفاء المحبة في القلوب، وهذا ما نشهده على مستوى الجماعة السياسية، فالمحبة بالنسبة لبعضهم لا تعني شيئا، بل ينتهكونها بالبغض والكيدية.
ولفت إلى ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل، بحيث لا يشكل تحديا لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتعا بشخصية تتجاوب وحاجات لبنان اليوم وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية.
أخبار لبنان
الراعي
انتخاب رئيس
توافق
التالي
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