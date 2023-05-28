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صفي الدين: لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق

أخبار لبنان
2023-05-28 | 05:28
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صفي الدين: لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق
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صفي الدين: لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق

شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أن الواقع يفرض أنه لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق، وكل من يسلك مسلكاً آخر، هو في الحقيقة يعلم في قرارة نفسه أنه لا سبيل للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق، ومن يريد أن يسمّي هذا الأمر تسوية أو تفاهماً أو توافقاً، فليسمه كما يشاء، لكن هذا هو لبنان، وهذه هي طبيعته، وهكذا هي الحلول فيه.

كلام السيد صفي الدين جاء  والد الشهيدين قاسم والشيخ فادي طويل، وذلك في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، الوزير السابق الحاج محمد فنيش، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

وأكد السيد صفي الدين، خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله للفقيد الحاج حسن محمد طويل، أنه يجب على لبنان أن يحزم أمره ويحدد خياراته في ظل المتغيرات الكبيرة التي تحصل في المنطقة، ويتقدم إلى الأمام ليحجز مكاناً له في المعادلات الجديدة القادمة، حتى لا يضيع في تلك المعادلات، سواء من المنطقة أو من العالم.

ورأى أن ما نعيشه اليوم هو نتاج الاتكال على الآخر الذي حدد لنا دور لبنان ومستقبله بعد الحروب العالمية، وأما اليوم، فنحن في لبنان وفلسطين ومنطقتنا، لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية، وإنما في عصر المقاومة المنتصرة التي أصبحت ثابتة وقوية وقادرة على امتداد كل المنطقة، وبالتالي يستحيل أن نترك الآخرين أن يحددوا لنا مستقبل بلدنا، فنحن الذين نحدد هذا المستقبل لأننا الأقوياء والثابتون، وهذه القوة والثبات هما من صنع الشهداء والمجاهدين والمقاومة.
 

أخبار لبنان

صفي الدين

انتخاب رئيس

حزب الله

توافق

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