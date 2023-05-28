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رعد: المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة

أخبار لبنان
2023-05-28 | 09:12
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رعد: المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة
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رعد: المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة

رعد: المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه، داعياً الفريق الآخر الى التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق.

وأسف رعد لوجود أصوات ترتفع لترشح مثل هؤلاء ليصلوا الى قصر بعبدا ، مشيراً إلى أننا نريد تفاهما وطنيا وشراكة حقيقية تحفظ البلد الذي نحرص عليه لا مرشحي بدل ضائع، في حين أن التعليمات الخارجية كانت توجه البعض في لبنان الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علناً برفضهم وصول مرشح للمانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام.

وأضاف النائب رعد: من لا يريد ممثلا للممانعة هو نفسه يقول لنا "لنا جمهوريتنا ولكم جمهوريتكم" ويريد تقسيم البلد .

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