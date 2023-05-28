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علي حسن خليل: الفريق الآخر يحاول الاتفاق بشكل مرحلي من أجل اسقاط ترشيح فرنجية

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن الفريق الآخر يحاول الاتفاق بشكل مرحلي من أجل اسقاط ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.