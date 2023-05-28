مخزومي: بدل أن يقوم مجلس الوزراء بإقالة سلامة قام بإبعاد المحامين الذين عملوا تطوعًا لمتابعة قضية الأموال التي اختلسها في الخارج

بدل أن يقوم مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صدرت بحقه مذكرتي توقيف دوليتين من كل من فرنسا وألمانيا، قام عوضًا عن ذلك بإبعاد المحامين الذين عملوا تطوعًا مع هيئة القضايا لمتابعة قضية الأموال التي اختلسها سلامة في الخارج، ولعل أخطر ما…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 28, 2023
بدل أن يقوم مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صدرت بحقه مذكرتي توقيف دوليتين من كل من فرنسا وألمانيا، قام عوضًا عن ذلك بإبعاد المحامين الذين عملوا تطوعًا مع هيئة القضايا لمتابعة قضية الأموال التي اختلسها سلامة في الخارج، ولعل أخطر ما…