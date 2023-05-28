افتتاح مبنى السفارة اللبنانية الجديد في كندا

افتتاح مبنى السفارة اللبنانية الجديد في كندا

تم افتتاح مبنى السفارة اللبنانية الجديد في كندا، وذلك على الرغم من التحدّيات الكبيرة، بحسب رغبة وإصرار الجاليّة اللبنانية بأنّ تكون سفارتهم تُلبّي طموحاتهم، وتعكس نجاحاتهم وحضورهم في كندا.



وشيّد المبنى في العام 1909، في أحد أرقى الشوارع في العاصمة أوتاوا، ولكن في العام 2018، كان لا بدّ من إطلاق ورشة تصليح وصيانة وتجديد المبنى، لمواكبة التطوّر والحداثة، وتقديم الخدمات لما يُناهز النصف مليون لبناني ومتحدّر من أصل لبناني.



فبدأت الورشة فعليا عام 2019، فيما الخدمات لم تتوقّف، وانتقلت السفارة إلى مقرّ موقت وأكملت عملها ومسؤوليتها المعهودة.