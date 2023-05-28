بمناسبة ختام الشهر المريمي... احتفال في مزار سيدة لبنان - حريصا

بمناسبة ختام الشهر المريمي، نظم في مزار سيدة لبنان في حريصا، احتفالا للمناسبة بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي وحشد من المؤمنين.



وتخلل الاحتفال في الباحة الخارجيّة للمزار، صلاة المسبحة التي تليت بلغات عدة، كذلك نظم استعراض لفرق موسيقية بينها للجيش اللبناني واليونيفيل. كما جرى تطواف لتمثال سيّدة لبنان محمولاً على أكتاف عشرات الشبان، قبل أن يختتم الاحتفال بقداس الهي.