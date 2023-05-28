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لبنان يسير نحو مؤتمر بروسكيل حول النزوح.. من دون ملف متماسك

مؤتمر بروكسل حول النزوح يُعقد بعد أقل من عشرين يوماً والدولة اللبنانية لم تُنجز ملفها المتماسك بعد

