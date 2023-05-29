المرصد الاوروبي: المسار الذي تتبعه حكومة ميقاتي بملف سلامة سيؤدي إلى فقدان اللبنانيين أموالهم لمصلحة الاوروبيين

المرصد الاوروبي: مسار الحكومة سيؤدي إلى فقدان اللبنانيين أموالهم لمصلحة الاوروبيين



حذر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان من خطورة عدم إمكانية استعادة الأموال في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متى صادرها الاوروبيون لمصلحة لبنان خصوصا وأن الحجز على الأموال قد تم خارجيا.



وتساءل المرصد عن سبب تباطؤ حكومة تصريف الأعمال في تعيين محام في فرنسا يعاون هيئة القضايا في وزارة العدل في لبنان من أجل استعادة الاموال، معتبرا أن المضي في هذا المسار سيؤدي إلى فقدان تلك المليارات التي هي حق للبنانيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومن معهم سيحرمونهم منها.