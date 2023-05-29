فادي كرم للـLBCI: ما من اسم يرضي كلّ الامة.. وازعور سيجيب على اسئلة الجميع

أعلن النائب فادي كرم انه في الايام المقبلة سيصدر الكلام الرسمي للتكتل بشأن الملف الرئاسي، قائلا: "الصدق بين القوى كافة يظهر يوما بعد يوم مع مناقشة التفاصيل الدقيقة".وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إن اكبر نسبة التقت على جهاد ازعور وما من اسم يرضي كلّ الامة، والمرشح سيلتقي مع كل النواب الذين يريدون اجوبة على اسئلتهم كما التقى رئيس حزب القوات سمير جعجع.وأوضح أن "كلام أزعور بإنه لا يريد أن يكون المرشّح التحدي بوجه الوزير السابق سليمان فرنجية غير صحيح، وهو كما نقل عنه مستعدّ أن يستمرّ بالمشوار اذا سار باسمه فريق معيّن، ونتّفق سويًا ليكون الاعلان عن ترشيح أزعور مشتركا ومتشابهًا".واشار الى انه ما من خطة ب، "وخطتنا هي الاستمرار بنفس المرشّح، ولا نعتبر شخص فرنجية يشكلّ تحدياً بل محور الممانعة يريد التحدي والكلام الذي يصدر عن السيد حسن نصرالله يريد أن يفرضه علينا".