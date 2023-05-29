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محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها

أخبار لبنان
2023-05-29 | 04:14
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محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها
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محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها

محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها

أبلغ الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وزير العدل، أن رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة وطارئة وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها. 
 
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