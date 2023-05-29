حنكش للـLBCI: لا يمكن لـ"حزب الله" أن يتخطى الإرادة المسيحية في الموقع المسيحي الأول

رأى النائب إلياس حنكش أنه عندما انتخب الرئيس السابق العماد ميشال عون كان هناك توافق، سائلا: "الى أي نتيجة أدّى هذا التوافق؟".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "أنا مع أجواء التوافق والتواصل ولكن الملعب الديمقراطي هو مجلس النواب".



وأضاف: "مرشحنا كان جديا منذ البداية ولكن الفريق الثاني اعتبره مرشح تحدٍ".



ولفت الى أنهم يتعاطون مع فريق يتقن كل شيء الا الديمقراطية. وقال: "لا نتخذ الاستحقاق الرئاسي كإستحقاق مسيحي ولكن لا يمكن لحزب الله أو غيره أن يتخطى الارادة المسيحية في الموقع المسيحي الأول في البلد".



وقال: "لو كان لدى الفريق الآخر الثقة بأنه يستطيع ايصال مرشحه لكان الرئيس نبيه بري دعا الى جلسة كما أن الديمقراطية ليست على القطعة".



وعن قائد الجيش، لفت النائب إلياس حنكش الى أن العماد جوزيف عون هو المرشح الثابت منذ بداية الاستحقاق الرئاسي، خصوصا أنه حيّد المؤسسة العسكرية عن كل ما حصل في البلد وحصّنها من كل الانهيارات.