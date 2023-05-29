ناصر للـLBCI: المواقف في تشدّد وتصلّب مستمرّ

أكّد أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أنّهم من بادروا باسم جهاد أزعور بين ثلاثة أسماء تحت عنوان اطلاق التفاهم عليها، إلا أن بالوقت نفسه مبادرة النائب والوزير السابق وليد جنبلاط باطلاق ثلاثة أسماء لم تلق تجاوبًا، مشيراً الى مبدأ رفض الحوار الذي كان موجودًا في البداية، ومشدّدًا على أنّ المواقف في تشدّد وتصلّب مستمرّ، بالرغم من أن العلاقة قائمة مع جميع الاطراف.



ورأى أنّ مبدأ التوافق يقتضي حوارًا بين الاطراف، قائلاً: "المقاربة التي نطرحها منذ البداية هي التفاهم بين الجبهتين"، معتبرا أنّ ما من شيء يمكنه انتاج رئيس الا التحالف، لافتًا الى أنّ ما يتم رفضه من قبل المعارضة من ناحية فرض الثنائي الشيعي لمرشحه، لا يمكن قبوله من الجهة الاخرى، وبالتالي ليس سهلاً قبول فرض مرشح المعارضة.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نكاد نكون الفريق السياسي الوحيد الذي رفض تعطيل اي جلسة نيابية بمعزل عن نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يطرح علينا أي موضوع يتعلق بلقاء شامل".



وعن مناورة حزب الله، رأى أنها رسالة تأكيد بأنهم من يقررون في هذه الجبهة، وقال: "لا أعتقد أن هناك حاجة الى رسالة من هذه المناورة في الدّاخل".



وشدّد على أنّ قرار لبنان وسيادته مسألة يجب أن تبقى ثابتة لدى الجميع، معتبرًا أنّ هشاشة وضعنا الدائمة هي الباب ليكون للدول الاقليمية اليد الطولى في لبنان.



وأكّد أنه لا يمكننا ان نعزل انفسنا عن التغيرات الاقليمية ولا يجوز تخطي المكون المسيحي.



وعن انتخابات الحزب التقدمي الاشتراكي، قال: "نحن أمام استحقاق داخلي في الحزب في 25 حزيران ومن الآن وصاعدا بعد قرار رئيس الحزب وليد جنبلاط الاستقالة سيتم فتح باب الترشيح للرئاسة ولمجلس العضوية".



وأضاف: "بما يتعلّق من الناحية السياسية، حتى لو فكّر وليد جنبلاط ترك السياسة، السياسة لن تتركه، وهو سيحدد من الآن وصاعدا سقف الدور الذي سيلعبه على كافة المستويات ولا شكّ انه باق في السياسة".