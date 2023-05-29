البخاري زار قائد الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وتناول البحث سبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.