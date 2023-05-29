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جلسة لمجلس الوزراء عند التاسعة من يوم الاربعاء

مجلس الوزراء يعقد جلسةً عن التاسعة من يوم الاربعاء



دعا مجلس الوزراء الى جلسة عن التاسعة من يوم الاربعاء لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل. للاطلاع على الدعوة اضغط هنا