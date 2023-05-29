الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق

أخبار لبنان
2023-05-29 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق

فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق

إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض أوضاع الوزارة ، مشيرا ردا على سؤال يتعلق بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، الى انه عند وصول الكميات الإضافية من الفيول العراقي التي نبادلها "بالغاز اويل"، فإن ساعات التغذية ستترتفع ،ونحن نعمل لزيادة الكمية من 80 الف طنا شهريا، الى 160 الف طن بالنسبة لاشهر تموز واب وايلول، مما يؤدي الى مضاعفة ساعات التغذية، إضافة الى الكهرباء المؤمنة بواسطة شراء الفيول عبر مصرف لبنان ضمن آلية سلفة الخزينة، مما يؤدي الى زيادة 3 ساعات إضافية ايضا من الكهرباء، ولكن علينا انتظار كمية الفيول من العراق.


وعن تفاوت ساعات التغذية الكهربائية بين منطقة واخرى، قال: "أتمنى ان تصدر مؤسسة كهرباء لبنان بشكل شفاف جداول توزيع الكهرباء وعدد الساعات تحديدا في كل منطقة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

علينا

انتظار

الفيول

العراق

LBCI التالي
بلحاج بعد لقائه ميقاتي: بصدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة
سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-16

بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ

LBCI
اقتصاد
2023-05-16

العميد شقير يُبلَّغ بزيادة كميّة الفيول العراقي لكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-16

بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-06

فياض يلتقي وزير النفط العراقي: توسيع اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود مدار البحث الإيجابي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:58

المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل

LBCI
أخبار لبنان
08:54

وزارة الطاقة والمياه تمدد طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا

LBCI
أمن وقضاء
08:48

مسلحون اعترضوا مواطنا في بلدة القصر... اليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
08:43

سامي الجميّل ردّ على قاسم: تخبّطكم يجعل منطقكم مضحكًا مبكيًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:53

مياه القنال الكبير في البندقية تتحوّل إلى الأخضر

LBCI
آخر الأخبار
03:15

ناصر للـLBCI: نحن من بادر باسم جهاد أزعور بين ثلاثة أسماء تحت عنوان اطلاق التفاهم عليهم

LBCI
خبر عاجل
14:48

سعادة الشامي لـ الأحد مع ماريو: لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة

LBCI
أخبار دولية
04:51

أبو الغيط يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين... واللقاء تناول أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

سلطان عمان غادر ايران.. فماذا قال للمسؤولين هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

اردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

LBCI
أخبار لبنان
03:54

منصور بعد لقائه ميقاتي: تقرير سيصدر عن تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
15:10

الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي أدلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحق سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

متحف سرسق يُكمل نفض الغبار التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

٤ أطباء جدد إلى مجلس نقابة الاطباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

دورة ودية لتحفيز السيدات على الانخراط في عالم الروغبي يونيون

LBCI
أخبار لبنان
14:00

اليوم الأخير ضمن مهرجان بيروت للرياضة.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:56

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار

LBCI
خبر عاجل
04:06

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

LBCI
خبر عاجل
15:36

اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب

LBCI
أمن وقضاء
10:28

كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب

LBCI
أخبار دولية
13:30

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كنز في أنفاق وسط بيروت اكتشفه سارقون... والدولة نائمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة

LBCI
خبر عاجل
14:48

سعادة الشامي لـ الأحد مع ماريو: لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More