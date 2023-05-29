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فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق
أخبار لبنان
2023-05-29 | 06:25
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فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق
فياض: علينا انتظار كمية الفيول من العراق
إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض أوضاع الوزارة ، مشيرا ردا على سؤال يتعلق بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، الى انه عند وصول الكميات الإضافية من الفيول العراقي التي نبادلها "بالغاز اويل"، فإن ساعات التغذية ستترتفع ،ونحن نعمل لزيادة الكمية من 80 الف طنا شهريا، الى 160 الف طن بالنسبة لاشهر تموز واب وايلول، مما يؤدي الى مضاعفة ساعات التغذية، إضافة الى الكهرباء المؤمنة بواسطة شراء الفيول عبر مصرف لبنان ضمن آلية سلفة الخزينة، مما يؤدي الى زيادة 3 ساعات إضافية ايضا من الكهرباء، ولكن علينا انتظار كمية الفيول من العراق.
وعن تفاوت ساعات التغذية الكهربائية بين منطقة واخرى، قال: "أتمنى ان تصدر مؤسسة كهرباء لبنان بشكل شفاف جداول توزيع الكهرباء وعدد الساعات تحديدا في كل منطقة".
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