مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن القسم الشمالي لمشروع ري صيدا جزين

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن القسم الشمالي لمشروع ري صيدا جزين



أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا والذي يغذي قرى و بلدات: كرخا، مراح الحباس، لبعا، الشواليق، وادي بعنقودين، كفريا، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدات عين المير، القرية وبقسطا، بسبب حصول عطل على الشبكة الرئيسية في بلدة كفرفالوس - مراح الحباس، قبل كاسر الضغط رقم 8 بمسافة 25 مترًا.



وقد باشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا بأعمال الصيانة وعليه ستكون فترة قطع مياه الري لمدة 24 ساعة أقله.