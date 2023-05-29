وزارة البيئة تدعو لوضع الملاحظات على دراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال الحفر الإستكشافية في البلوك 9

دعت وزارة البيئة المواطنات والمواطنين كافة للإطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي لنشاطات أعمال الحفر الإستكشافية في البلوك الرقم 9 والتي سيقوم بها إئتلاف "توتال إنيرجيز" وشركاؤها.ويمكن الإطلاع على التقرير والتفاصيل على الرابط المرفق أدناه ووضع التعليقات والملاحظات أو المشاركة في جلستين عامتين، وذلك في 31 أيار في بيروت في فندق راديسون بلو فردان وفي 1 حزيران في صور في إستراحة صور حسب التفاصيل الموجودة على الرابط: