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وزارة الطاقة والمياه تمدد طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا

أخبار لبنان
2023-05-29 | 08:54
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وزارة الطاقة والمياه تمدد طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا
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وزارة الطاقة والمياه تمدد طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا

وزارة الطاقة والمياه تمدد طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا

إلحاقًا بالإجتماعات التي جرت بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة MEDREG التي تمثل الهيئات الناظمة في عدة بلدان متوسطية والتي تخللها تقييم أولي لطلبات الإنتساب التي تلقتها الوزارة والمنظمة بالتوازي خلال الفترة السابقة،
 
ونزولًا عند توصية منظمة MEDREG بتمديد فترة قبول طلبات الإنتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إفساحًا في المجال لتمثيل كافة الإختصاصات المطلوبة بعدد واف من المرشحين، حيث أن الطلبات المتوفرة حاليًا لا تغطي بالعدد الكافي جميع الكفاءات المطلوبة،
 
قررت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الإنتساب لغاية تاريخ 31 آب 2023 ضمنًا، وذلك بحسب الشروط نفسها المعلن عنها سابقًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه إلا فيما يتعلق بشرط توفر شهادة ماستر في الإختصاص حيث يستعاض عنه بأنه من المفضل توفر شهادة ماستر أو أعلى وإلا أقله خبرة 15 سنة في إختصاص الشهادة، وعلى أن تكون التعويضات المدفوعة لأعضاء الهيئة الناظمة المعينين بحسب المعايير المعتمدة عالميًا.

أخبار لبنان

وزارة الطاقة والمياه

منظمة MEDREG

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