المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل

المرتضى يقرر فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين في 8 تموز المقبل



قرر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى فتح أبواب قلعة جبيل مجانًا أمام اللبنانيين طيلة نهار السبت في الثامن من تموز المقبل، لحضهم على زيارة مدينة جبيل والتعرف إلى موروثها الثقافي الأثري والتراثي الإستثنائي، لا سيما وأن ذلك سيتزامن مع "مهرجان الفلوكا" الذي تقيمه وزارة السياحة في جبيل في أيام ٧ و٨ و٩ من شهر تموز المقبل، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.