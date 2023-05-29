قرار بشأن رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

قرار بشأن رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

بعد التشاور بين وزيري المالية والتربية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعباس الحلبي حيال استيفاء رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية، وبعد الإجتماع التقني الذي عقده مسؤولون من الوزارتين، أصدر الوزير الخليل قرارًا حدد فيه آلية إستيفاء هذا الرسم.



وتسهيلًا لأمور المواطنين في إنجاز كافة المعاملات العائدة لوزارة التربية والتعليم العالي لا سيما طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية وطلبات الإستحصال على الشهادات الرسمية،

أعلنت وزاة المالية وبصورة إستثنائية إمكانية إستيفاء قيمة الرسم المالي في كافة المناطق التربوية في بيروت والمحافظات نقدًا من المواطنيين بدلًا من الطوابع المالية الورقية ومهر المعاملات بعبارة "إستوفي رسم الطابع المالي نقدًا" وعلى أن تقوم الجهات المعنية في المناطق التربوية بتسديد مجموع رسم الطابع المالي المستوفى نقدًا في أقرب صندوق تابع لوزارة المالية في بيروت والمناطق خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من نهاية كل أسبوع وإيداع وزارة المالية مديرية الخزينة تقريرًا يبين أعداد المعاملات المنجزة وفقًا لهذه الآلية خلال الأسبوع السابق وأرقامها.