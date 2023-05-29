الحلبي عرض مع سفير المكسيك التعاون التربوي واستقبل بهية الحريري وعرض موضوع صناعة الكتب المدرسية

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري ، واطلع منها على دورة التكثيف والدعم المدرسي التي أنجزتها الشبكة المدرسية لصيدا والجوار ، وشارك فيها نحو 1300 تلميذ من صفوف الشهادات الرسمية ، غالبيتهم من المدارس والثانويات الرسمية والقسم الآخر من تلامذة المدارس الخاصة، وعبر الحلبي عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الشبكة برعاية السيدة الحريري، والتي من شأنها تقوية المرشحين للامتحانات الرسمية وتعويض النقص في ساعات التدريس والفاقد التعلمي، وتعزيز الإستعداد للامتحانات الرسمية.



ثم اجتمع الحلبي مع المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ونائب رئيس نقابة الناشرين المدرسيين جاد عاصي ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي البير شمعون، وتم عرض موضوع صناعة الكتب المدرسية في القطاع الخاص ، والتعاون القائم بين وزارة التربية ووزارة الإقتصاد والتجارة ونقابة الناشرين المدرسيين ،لتامين الكتاب المدرسي بالنوعية والسعر الجيد وضمن الوقت المحدد.



ثم استقبل الحلبي سفير المكسيك في لبنان خوسيه إنياسيو بوليفار وعرض معه الحضور الفاعل للجالية اللبنانية في المكسيك والتي تضم نحو مليون مواطن يحتلون مواقع سياسية وإدارية ، كما تضم الجالية اللبنانية كبار رجال الإعمال.



وتطرق البحث إلى التعاون التربوي والتبادل الجامعي بين البلدين ، وعبر الجانب المكسيكي عن رغبة بلاده بتوقيع إتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم العالي بين البلدين، كما كان بحث في تسهيل معاملات الطلاب المكسيكيين الراغبين بالدراسة في لبنان .



ورحب الحلبي بالسفير مثمنا "دور المكسيك في احتضان اللبنانيين وفتح سوق العمل أمامهم واحتضانهم ، وبناء أفضل العلاقات مع لبنان". وعبر عن "الإستعداد لوضع مسودة لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التعاون التربوي الجامعي ، لما لها من أهمية في تعزيز أواصر التقارب والتعاون بين الشعبين، والعمل على توقيعها، سيما وان المكسيك تخصص عددا كبيرا من المنح للطلاب الأجانب ونأمل بأن تكون للبنان حصة منها".



واكد الحلبي "استعداد الإدارة لتسريع المعادلات والمصادقات المتعلقة بالشهادات سندا للأنظمة المرعية الإجراء".