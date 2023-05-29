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شقير بعد لقائه دريان: الخروج من هذا النفق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-29 | 11:34
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شقير بعد لقائه دريان: الخروج من هذا النفق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
اكد رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير في تصريح بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ان "هذا الصرح الذي يشكل مرجعية إسلامية وطنية لها دورها وتأثيرها في القضايا والملفات التي تعني جميع اللبنانيين".
وقال دريان: "اغتنمنا هذا اللقاء لاطلاع الشيخ دريان، على أهداف تجمع "كلنا لبيروت" الذي أطلقناه قبل 10 أيام، وهو تجمع سياسي بيروتي وطني معني بمتابعة شؤون أبناء العاصمة والمواطنين في كل المناطق، والوقوف عند حاجاتهم لا سيما الطبقة الفقيرة، والتخفيف من معاناتها الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وقد بارك سماحة المفتي هذا التجمع وتمنى له النجاح والتوفيق في العمل الاجتماعي والسياسي للمرحلة المقبلة".
وأضاف شقير: "استعرضنا مع سماحة مفتي الجمهورية الأوضاع السياسية وضرورة الخروج من النفق الذي دخلته البلاد قبل ثلاث سنوات، وكان ثمة توافق على أن الخروج من هذا النفق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بسيادة لبنان ويحظى بثقة الداخل والخارج وقادر على ترميم العلاقات وإعادة بناء جسور التواصل مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وتشكيل حكومة توحي بالثقة وتملك مشروعا انقاذيا للبلد، يبدأ باصلاحات حقيقية".
كما قال: "اغتنمنا اللقاء مع دريان للحديث عن الملفات التي تعني العاصمة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية، وعبرنا للشيخ دريان عن هواجسنا من مشاريع قوانين يحاول البعض تمريرها أو تهريبها تهدف الى تقسيم بلدية بيروت وفزرها طائفيا أو تحويلها الى دائرتين، وما يزيد من مخاوفنا أن هذه المشاريع موضوعة على نار حامية بعيدا عن أي دور لنواب بيروت السنة وهم أكثر المعنيين بهذا الموضوع، واتفقنا مع دريان على أن يعطى هذا الملف أولوية، ووضع نواب بيروت وكل البرلمان أمام مسؤوليته التاريخية، لأن اي حديث عن بلديتين أو دائرتين يفقد بيروت ميزتها وتنوعها وما تشكله من نموذج فريد للعيش الواحد".
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تجمع كلنا لبيروت
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