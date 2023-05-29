"التجدد للوطن" لميقاتي: للعودة السريعة عن هذا القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح

"التجدد للوطن" لميقاتي: للعودة السريعة عن هذا القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح

دعا "التجدد للوطن" إلى اجتماع طارىء في مركزه حضره السادة النواب جورج عقيص وغادة أيوب والوزير السابق الآن حكيم ورئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن.



كما حضر مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون الذي شرح خلفيات القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء بحقه الرامي إلى إحالته أمام الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل.



وفي بيان صدر إثر الإحتماع، أشار "التجدد للوطن" إلى أنه لدى أبناء طائفة الروم الكاثوليك هواجس من محاولات تهميش الطائفة وإبعادها عن مراكز القرار، مؤكدًا على ما ورد في بيان البطريرك يوسف العبسي بخصوص القرار المتخذ في مجلس الوزراء بحق مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون الذي اعتبر هذا القرار مجحفًا بحقه وواجب التصحيح.



وطالب "التجدد للوطن" بالعودة عن القرار المتخذ في مجلس الوزراء ومعالجة الموضوع وفقًا للأصول الإدارية الضامنة لحق الموظف بالإستماع إليه قبل وقفه عن العمل.



كما طالب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالعودة السريعة عن القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح منعًا لتفاقم الأمور والدخول في سلبيات تسيء إلى السلطة الإجرائية بحيث تحفظ كرامة العاملين في الإدارة العامة، واستبعاد لأي إستثمار سياسي في قضية إدارية بحتة.

















