مولوي لـ"العربية": الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يكتشف بعد..والقوى الامنية تتابع

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية "اختطاف" مواطن سعودي في بيروت.



وكان مولوي قد غرّد عبر حسابه على تويتر بالقول "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا"، مؤكدا أن سلطات البلاد تعمل "دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".



وأوضح وزير الداخلية أنه على "تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.



هذا وقال مولوي في مداخلة مع قناة "العربية" إن القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية المواطن السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه القضية تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء.



وكشف أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف المختطف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية.



وتابع: "نحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية"، مؤكداً أن "الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يتكشف بعد".



وقال "لن نترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر بدون حساب رادع".