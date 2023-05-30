الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي

الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني.