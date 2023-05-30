ميقاتي: مصرون على ضبط الوضع الامني وحريصون على منع اي تهديد يطال الاخوة العرب

ميقاتي: مصرون على ضبط الوضع الامني وحريصون على منع اي تهديد يطال الاخوة العرب

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.



وقال: "ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".



أضاف: " حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها".