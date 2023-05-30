الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي استقبل باسيل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان
أخبار لبنان
2023-05-30 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الراعي استقبل باسيل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان
الراعي استقبل باسيل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استقبل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن البطريرك، ذهب إلى الفاتيكان وبعدها باريس مزودا بموقف مسيحي موحّد حول الاستحقاق الرئاسي، وهو ما كان بحثه رئيس التيار واتفق على اهميته مع كافة مسؤولي الكرسي الرسولي في زيارته الاخيرة للفاتيكان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
استقبل
باسيل
الفاتيكان
التالي
إحباط عملية تهريب حوالي ١،٥ كلغ من المواد المخدِّرة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت
إرجاء جلسة الإستجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب الى 3 تشرين الأول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-29
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلتقى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين
آخر الأخبار
2023-05-29
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلتقى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين
0
صحف اليوم
2023-05-29
مصادر لـ "الجمهورية": الفاتيكان تمنىّ على باسيل الّا يختلف مع الحزب
صحف اليوم
2023-05-29
مصادر لـ "الجمهورية": الفاتيكان تمنىّ على باسيل الّا يختلف مع الحزب
0
أخبار لبنان
2023-05-28
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
أخبار لبنان
2023-05-28
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
0
صحف اليوم
2023-05-25
إليكم تفاصيل لقاءات باسيل في الفاتيكان وفرنسا (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-05-25
إليكم تفاصيل لقاءات باسيل في الفاتيكان وفرنسا (نداء الوطن)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
محضر ضبط بحق صاحب معمل لتعبئة المياه في الغسانية-الجنوب
أخبار لبنان
07:25
محضر ضبط بحق صاحب معمل لتعبئة المياه في الغسانية-الجنوب
0
خبر عاجل
07:12
ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق
خبر عاجل
07:12
ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق
0
أمن وقضاء
06:37
دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$
أمن وقضاء
06:37
دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$
0
أمن وقضاء
06:32
إحباط عملية تهريب حوالي ١،٥ كلغ من المواد المخدِّرة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت
أمن وقضاء
06:32
إحباط عملية تهريب حوالي ١،٥ كلغ من المواد المخدِّرة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
0
خبر عاجل
07:12
ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق
خبر عاجل
07:12
ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق
0
خبر عاجل
07:35
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية بأكثرية ٧ أصوات من أصل ١٠ والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي
خبر عاجل
07:35
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية بأكثرية ٧ أصوات من أصل ١٠ والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي
0
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بوانتاج أزعور ينتظر الإعلان النيابي عن تبنيه
0
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
أخبار دولية
13:24
دولة "الجينغا"... حتى في القيادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخباتنا الوطنية في كرة السلة... عندما يتحوّل الحلم إلى حقيقة
0
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
أخبار دولية
13:21
فوز إردوغان يرسم خارطة علاقات تركيا مع العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
اقتصاد
07:56
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار
2
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
5
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
6
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
7
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
8
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More