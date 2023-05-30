الراعي استقبل باسيل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان

الراعي استقبل باسيل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استقبل سرًا عشية سفره إلى الفاتيكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن البطريرك، ذهب إلى الفاتيكان وبعدها باريس مزودا بموقف مسيحي موحّد حول الاستحقاق الرئاسي، وهو ما كان بحثه رئيس التيار واتفق على اهميته مع كافة مسؤولي الكرسي الرسولي في زيارته الاخيرة للفاتيكان.