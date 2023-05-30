خوري يرفض حضور جلسة مجلس الوزراء ويكرّر دعوته لإعتماد المراسيم الجوّالة للموافقة على المواضيع الملحّة

أصرّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على المضي في تكليف محاميَين فرنسيَين في قضية متابعة حقوق الدولة اللبنانية في الدعوى المقدمة ضد حاكم مصرف لبنان في باريس، ولفت الى أنه لن يتراجع عن توقيعه هذين العقدين، نافيا أن يكون أحدهما يهوديا - صهيونيا كما أشيع.وأكد خوري عدم حضوره جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، مكررا دعوته لإعتماد المراسيم الجوّالة للموافقة على المواضيع الملحّة.