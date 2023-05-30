عربيد يشدد على اهمية بدء الاعداد لتنظيم العودة بدل تنظيم الوجود السوري في لبنان

عربيد يشدد على اهمية بدء الاعداد لتنظيم العودة بدل تنظيم الوجود السوري في لبنان



متابعة لملف النزوح السوري وتأثيره على لبنان، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوراق التي وردته كإقتراحات لتنظيم العودة بحضور مدير عام الامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري الذي شرح اهمية الحصول على الداتا حول اعداد النازحين المسجلين لدى المنظمات الدولية لتسجيل الولادات منذ العام 2011 وحتى اليوم.



كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على اهمية بدء الاعداد لتنظيم العودة بدل تنظيم الوجود السوري في لبنان.