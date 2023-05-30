محضر ضبط بحق صاحب معمل لتعبئة المياه في الغسانية-الجنوب

محضر ضبط بحق صاحب معمل لتعبئة المياه في الغسانية-الجنوب

نظمت مصلحة الإقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب معمل لتعبئة المياه في الغسانية بسبب عرقلة أعمال المراقبين ومنعهم من سحب عينة من المياه تحت وطأة الصراخ والتهديد الذي طال رئيسة المصلحة والمراقبين.



وتجدر الإشارة إلى أن الجولة شملت المعامل على محور الغسانية وكوثرية السياد وقعقعية الصنوبر وتم سحب عينات منها وفقا للأصول وإرسالها إلى المختبر لإجراء الفحص المخبري اللازم لها.