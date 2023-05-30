شقير يلتقي سفير قطر.. هذا ما تم البحث فيه

شقير يلتقي سفير قطر..

زار رئيس تجمع كلنا لبيروت الوزير السابق محمد شقير سفير قطر في لبنان ابراهيم السهلاوي في مقر السفارة، وجرى خلال اللقاء التداول في آخر المستجدات في البلاد.



وأشار شقير في بيان الى أنه سلم السهلاوي نسخة عن وثيقة وأهداف تجمع كلنا لبيروت، وأطلعه على البرنامج الذي يسعى التجمع لتنفيذه في الفترة المقبلة.



من جهته، أكد السهلاوي وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان، متمنياً للتجمع النجاح والتوفيق في مسيرته الوطنية.

















