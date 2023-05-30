نقابتا مستوردي السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات: نحذّر من ضرب القطاع

وقفة احتجاجية للنقابتين

نفّذت نقابتا مستوردي السيارات المستعملة في لبنان وأصحاب معارض السيارات في جبل لبنان وقفة احتجاجية على قرارات وزارة المالية باعتماد الدولار الجمركي على أساس سعر صيرفة.



وقطع المحتجّون أوتوستراد شارل حلو بالإتجاهين بالإطارات المشتعلة والحجارة ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلّة، مطالبين بإلغاء رسم الاستهلاك، وحذّروا من ضرب قطاع استيراد السيارات المستعملة.