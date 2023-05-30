الملف البيئي على طاولة السراي الحكومي

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة عصر اليوم في السرايا.وأعلن وزير البيئة ناصر ياسين بعد الاجتماع أنه تم عرض خطة وزارة البيئة للقطاع والتي كان مجلس الوزراء وافق على استراتيجيتها العامة، كما تم النقاش في الامور الملحة التي يجب اتمامها خلال ثلاث سنوات، وتصور الوزارة والعلاقة مع الجهات المانحة اضافة الى دور البلديات.وجرى الاتفاق على عرض الملف على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، بحسب ياسين.