الراعي في الإليزيه

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس، خلال زيارة يقوم بها إلى فرنسا.



وكان الراعي توجّه يوم امس إلى الفاتيكان حاملا معه ملفي الرئاسة والنزوح السوري.

وفي السياق، علمت الـLBCI أن البطريرك الماروني حمل الى الاليزيه كل الاجواء المحيطة بالملف الرئاسي وحقيقة موقف القوى السياسية كافة، ولاسيما القوى المسيحية التي توافقت فيما بينها على مقاربة الاستحقاق لناحية الترشيح.وأكدت اوساط متابعة للزيارة للـLBCI أن الهدف من لقاءات الراعي ليس السعي الى اقصاء مرشح، بالاشارة الى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولا تزكية آخر، انما التأكيد على ضرورة احترام الديمقراطية في لبنان والحياة البرلمانية.ولقاء الراعي ماكرون الذي استمر لساعة و5 دقائق، اتُفق في ختامه على عدم تسريب أي معلومات بما اتفق عليه واحاطته بتكتم شديد على ان تتواصل المشاورات بين البطريرك والرئيس الفرنسي في المرحلة المقبلة.