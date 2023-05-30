لا معلومات رسمية للبنان عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين

ماذا قال بوحبيب ودندن للـLBCI؟

طمأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب عبر الـLBCI إلى أن لبنان لم يتلق اي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين كما اشيع في الايام السابقة.



واشار بو حبيب الى أن سفير لبنان في الامارات لم يتبلغ بهكذا قرار من اي جهة رسمية وهو ما أكده ايضاً دندن للـ LBCI، علما أن هكذا قرارات تبلغ عادة للدولة عبر سفيرها.