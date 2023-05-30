جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان

بهدف تطوير الإعلام في إطار ديمقراطي وضمن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب الدولي المتقدم، شارك اعلاميون وصحافيون من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في جلسة نقاش تمحورت حول موضوع التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام في لبنان، في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان.وتم تسليط الضوء خلال الجلسة على جهود تعزيز المهنية والنزاهة والشفافية في القطاع الإعلامي، وذلك من خلال تبني مجموعة قيم مهنية تتضمن المصداقية والحياد والموضوعية واحترام خصوصية الأفراد.